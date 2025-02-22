Российские мужчины в теннисе 10-й сезон подряд берут хотя бы один титул в сезоне

Российские мужчины в теннисе с 2016 года выигрывают хотя бы один титул в сезоне. Сегодня, 22 февраля, 10-я ракетка мира Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе. В финале турнира в Дохе россиянин обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Андрей Рублёв последние семь лет выиграл хотя бы один титул ATP. В 2024 году он одержал победу на турнирах в Мадриде и Гонконге, в 2023-м — в Бостаде и Монте-Карло, в 2022-м — в Хихоне, Белграде, Дубае, Марселе, в 2021-м — в Роттердаме, в 2020-м — в Дохе, Аделаиде, Вене, Санкт-Петербурге и Гамбурге, в 2019-м — на Кубке Кремля.