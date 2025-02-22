Мирра Андреева: следующая цель — попасть в пятёрку сильнейших рейтинга

Российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла свою цель до конца 2025 года, заявив, что хочет попасть в пятёрку сильнейших. Сегодня, 22 февраля, Андреева-младшая выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. В решающем матче она оказалась сильнее 38-й ракетки мира из Дании Клары Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу россиянки.

«Думаю, войти в топ-5 будет непросто. Это именно та цель, которую я ставлю перед собой — попасть в пятёрку сильнейших к концу года. Мне очень интересно, удастся ли мне её достичь», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.