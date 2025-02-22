Вихлянцева: Андреева — первая ракетка России. Надеемся, это надолго

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«Мирра прекрасно отыграла матч с Таусон. Переломный момент был в первом сете, когда Таусон начала хорошо подавать и пробивать навылет. Но у Таусон бывают провалы, и Мирра в этот момент включилась. Она прибавила в нужный момент, тем самым развалила игру соперницы. Андреева — первая ракета России.

Надеемся, что это на долгое время. Главное — без травм и с такими же целями и грандиозными результатами», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.