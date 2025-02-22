Вихлянцева: Андреева — первая ракетка России. Надеемся, это надолго
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра прекрасно отыграла матч с Таусон. Переломный момент был в первом сете, когда Таусон начала хорошо подавать и пробивать навылет. Но у Таусон бывают провалы, и Мирра в этот момент включилась. Она прибавила в нужный момент, тем самым развалила игру соперницы. Андреева — первая ракета России.
Надеемся, что это на долгое время. Главное — без травм и с такими же целями и грандиозными результатами», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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