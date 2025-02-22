Мирра Андреева: видела, как победители пьют шампанское. Жаль, что мне всё ещё 17

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что сбылась её мечта — присутствие на пресс-конференции вместе с трофеем. Сегодня, 22 февраля, Андреева-младшая выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. В решающем матче она оказалась сильнее 38-й ракетки мира из Дании Клары Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу россиянки.

«Я давно мечтала провести пресс-конференцию, и чтобы трофей был рядом. Наконец это случилось. Но я видела, как победители пьют бокал шампанского. Жаль, что мне всё ещё 17», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.