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Фото: Андрей Рублёв получил трофей турнира ATP-500 в Дохе

Фото: Андрей Рублёв получил трофей турнира ATP-500 в Дохе
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Сегодня, 22 февраля, состоялся финальный матч на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). Победитель соревнований 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил трофей за победу. В матче за титул Рублёв обыграл британца, занимающего 16-ю строчку рейтинга, Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

На пути к титулу Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, австралийца Алекса де Минора, португальца Нуну Боржеша и Александра Бублика из Казахстана.

Трофей в Дохе стал для россиянина 17-м в карьере. Это первый турнир, который Рублёв выигрывает второй раз. Впервые он стал победителем Дохи в 2020 году. За последние семь лет россиянин выиграл хотя бы один титул ATP.

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Рублёв снова покорил Доху! Это первый титул Андрея в сезоне и 17-й в карьере
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