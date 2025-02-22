Мирра Андреева рассказала о своих чувствах после того, как повела в финале турнира в Дубае
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась своими мыслями во время финала турнира WTA-1000 в Дубае. Сегодня, 22 февраля, Андреева-младшая в решающем матче оказалась сильнее 38-й ракетки мира из Дании Клары Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу россиянки.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
«Когда я выиграла первый сет, почувствовала: «Ну, хорошо. Кажется, это один из первых случаев, когда я действительно веду в счёте». Это придало мне немного уверенности», — сказала Андреева на пресс-конференции.
Мирра Андреева также стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.
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