Борис Беккер отреагировал на победы Мирры Андреевой в Дубае и Андрея Рублёва в Дохе
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу российской теннисистки Мирры Андреевой и её соотечественника Андрея Рублёва на турнирах в Дубае и Дохе.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
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14
Мирра Андреева
М. Андреева
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
16
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7
|1
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|5
|6
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Хороший день для Мирры и Андрея», — написал Беккер в социальных сетях.
Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она обошла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере.
Андрей Рублёв одержал поеду на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В матче за титул он оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1). Рублёв стал чемпионом Дохи во второй раз. Впервые это произошло в 2020 году.
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