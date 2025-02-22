Борис Беккер отреагировал на победы Мирры Андреевой в Дубае и Андрея Рублёва в Дохе

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу российской теннисистки Мирры Андреевой и её соотечественника Андрея Рублёва на турнирах в Дубае и Дохе.

«Хороший день для Мирры и Андрея», — написал Беккер в социальных сетях.

Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она обошла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере.

Андрей Рублёв одержал поеду на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В матче за титул он оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1). Рублёв стал чемпионом Дохи во второй раз. Впервые это произошло в 2020 году.