Мирра Андреева — 10-я россиянка, победившая на турнире WTA-1000

14-я ракетка мира 17-летняя теннисистка Мирра Андреева стала 10-й россиянкой, победившей на турнире категории WTA-1000. Сегодня, 22 февраля, Андреева в финале турнира в Дубае обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Лидером по количеству побед на «тысячниках» среди россиянок является пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова (14 титулов). Среди других россиянок пять побед завоевала Динара Сафина, по три титула у Елены Дементьевой и Надежды Петровой, по два у Анастасии Мыскиной и Светланы Кузнецовой и по одному у Елены Весниной, Веры Звонарёвой и Анны Чакветадзе.