Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире в Дохе

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поздравил в социальных сетях Андрея Рублёва с победой на турнире АТР-500 в Дохе (Катар). Он также отметил игру его оппонента британца Джека Дрейпера. Сегодня, 22 февраля, россиянин оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1).

«Андрей, поздравляю», — написал Джокович в «сториз» в социальных сетях.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Рублёв восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.