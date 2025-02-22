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Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире в Дохе

Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире в Дохе
Андрей Рублёв
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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поздравил в социальных сетях Андрея Рублёва с победой на турнире АТР-500 в Дохе (Катар). Он также отметил игру его оппонента британца Джека Дрейпера. Сегодня, 22 февраля, россиянин оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1).

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Андрей, поздравляю», — написал Джокович в «сториз» в социальных сетях.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Рублёв восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

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