Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире в Дохе
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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поздравил в социальных сетях Андрея Рублёва с победой на турнире АТР-500 в Дохе (Катар). Он также отметил игру его оппонента британца Джека Дрейпера. Сегодня, 22 февраля, россиянин оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1).
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
16
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
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10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Андрей, поздравляю», — написал Джокович в «сториз» в социальных сетях.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Рублёв восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
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