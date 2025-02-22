Мирра Андреева в победной речи в Дубае процитировала Снуп Догга

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в своей победной речи на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) процитировала американского рэпера Снуп Догга. В финале турнира в Дубае Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«И последнее, но не менее важное. Я хотела бы поблагодарить себя», — сказала Андреева.

В социальных сетях провели параллель со Снуп Доггом, который произнёс эти же слова в своём вирусном видео.

Это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки. Ранее она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния). Она также стала самой молодой спортсменкой, выигравшей «тысячник».