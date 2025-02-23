Президент FFT заявил, что на «Ролан Гаррос» — 2025 планируется трибьют Рафаэлю Надалю

Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Жиль Мореттон рассказал, что на «Ролан Гаррос» — 2025 ожидается трибьют для 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, который завершил карьеру.

«У нас будет трибьютный год. Не выдаю никаких секретов, но обязательно будет что-то для Рафаэля Надаля, настоящая дань уважения, очень важная. Мы привязаны к этому.

Он был в статусе игрока. Потом был Кубок Дэвиса, где он хотел закончить, но дань уважения была не совсем той, которую мы должны были ему отдать. В 2025 году на «Ролан Гаррос» будет великий момент для Рафаэля Надаля», — приводит слова Мореттона Sportskeeda.