Мирра Андреева провела фотосессию с трофеем турнира WTA-1000 в Дубае

14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела вечернюю фотосессию с трофеем, который получила за победу на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

Отметим, что перед финалом россиянке удалось победить Игу Швёнтек (1/4 финала) и Елену Рыбакину (1/2 финала).