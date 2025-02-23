Мирра Андреева провела фотосессию с трофеем турнира WTA-1000 в Дубае
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14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела вечернюю фотосессию с трофеем, который получила за победу на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).
Отметим, что перед финалом россиянке удалось победить Игу Швёнтек (1/4 финала) и Елену Рыбакину (1/2 финала).
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