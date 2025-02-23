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Кафельников — о титулах Мирры Андреевой и Рублёва: двойной удар на Аравийском полуострове

Кафельников — о титулах Мирры Андреевой и Рублёва: двойной удар на Аравийском полуострове
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Чемпион Олимпиады-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о титулах российских теннисистов Мирры Андреевой и Андрея Рублёва в Дубае и в Дохе.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Двойной удар сегодня на Аравийском полуострове! Мирра — в Дубае, Андрюха — в Дохе! Молодцы», — написал Кафельников в социальных сетях.

Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере.

Андрей Рублёв одержал победу на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В матче за титул он оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1). Рублёв стал чемпионом Дохи во второй раз. Впервые это произошло в 2020 году.

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