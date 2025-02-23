Кафельников — о титулах Мирры Андреевой и Рублёва: двойной удар на Аравийском полуострове

Чемпион Олимпиады-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о титулах российских теннисистов Мирры Андреевой и Андрея Рублёва в Дубае и в Дохе.

«Двойной удар сегодня на Аравийском полуострове! Мирра — в Дубае, Андрюха — в Дохе! Молодцы», — написал Кафельников в социальных сетях.

Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере.

Андрей Рублёв одержал победу на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В матче за титул он оказался сильнее британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1). Рублёв стал чемпионом Дохи во второй раз. Впервые это произошло в 2020 году.