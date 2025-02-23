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Ольховский: Рублёв преодолел свою психологическую неуверенность

Ольховский: Рублёв преодолел свою психологическую неуверенность
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе 10-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Андрей — молодец! Он преодолел свою психологическую неуверенность. По ходу не использовал свои матчболы, проигрывал геймы, но показал волевой теннис в финале! Турнир в Дохе должен дать Рублёву толчок. Он должен стать увереннее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финальном матче Андрей Рублёв обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

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