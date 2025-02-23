Ольховский: Рублёв преодолел свою психологическую неуверенность

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе 10-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Андрей — молодец! Он преодолел свою психологическую неуверенность. По ходу не использовал свои матчболы, проигрывал геймы, но показал волевой теннис в финале! Турнир в Дохе должен дать Рублёву толчок. Он должен стать увереннее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финальном матче Андрей Рублёв обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.