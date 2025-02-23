Ольховский ответил, за счёт чего Мирре Андреевой удалось выиграть финал в Дубае

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). За титул Мирра боролась с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
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«В финале Мирра где-то являлась фаворитом. Обыграть Швёнтек, Рыбакину до этого! Не думаю, что многие предполагали такое. Молодчина! Девятая ракетка в мире и первая в мире, кто выиграл турнир такого уровня в юном возрасте. Феноменальная психологическая устойчивость помогает ей в решающих матчах не сбавлять, а прибавлять. Благодаря этому большинство побед приходят и будут приходить», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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