Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — о выборе собаки: моя ещё не родилась, хочу девочку

Мирра Андреева — о выборе собаки: моя ещё не родилась, хочу девочку
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, когда у неё появится собака и какую породу она выбрала.

«Пока ограничимся одной собакой. Думаю, если у нас будет две, три собаки, то это будет очень очень сложно. Но я разговариваю сейчас с заводчицей, которая находится в Санкт-Петербурге, и хочу приобрести супермини-лабрадудля. Это лабрадор, смешанный с пуделем. Как мальтипу, но вроде как не мальтипу. Кудрявая, но вроде и не кудрявая. И супермини. Есть мини — они где-то 8-10 кг, а супермини — где-то 6-8 кг. Выбрали такую, чтобы мне было легко путешествовать с ней, но ограничимся одной собакой. Если будет больше, то это катастрофа. Моя собачка ещё не родилась, хочу девочку. Поэтому жду. Не знаю, сколько времени это займёт», — сказала Андреева в интервью BB Tennis.

Напомним, за попадание в топ-20 россиянке обещали купить собаку. Андреева стала победительницей турнира WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Материалы по теме
Фото
Мирра Андреева провела фотосессию с трофеем турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android