Мирра Андреева — о выборе собаки: моя ещё не родилась, хочу девочку

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, когда у неё появится собака и какую породу она выбрала.

«Пока ограничимся одной собакой. Думаю, если у нас будет две, три собаки, то это будет очень очень сложно. Но я разговариваю сейчас с заводчицей, которая находится в Санкт-Петербурге, и хочу приобрести супермини-лабрадудля. Это лабрадор, смешанный с пуделем. Как мальтипу, но вроде как не мальтипу. Кудрявая, но вроде и не кудрявая. И супермини. Есть мини — они где-то 8-10 кг, а супермини — где-то 6-8 кг. Выбрали такую, чтобы мне было легко путешествовать с ней, но ограничимся одной собакой. Если будет больше, то это катастрофа. Моя собачка ещё не родилась, хочу девочку. Поэтому жду. Не знаю, сколько времени это займёт», — сказала Андреева в интервью BB Tennis.

Напомним, за попадание в топ-20 россиянке обещали купить собаку. Андреева стала победительницей турнира WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.