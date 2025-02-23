Стала известна сетка турнира WTA-250 в Остине, где выступят Шнайдер, Блинкова и Рахимова

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта. В основной сетке соревнований выступят три российских теннисистки — Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

Теннис. WTA-250. Остин (США). Матчи первого круга с участием российских теннисистов:

Анна Блинкова — Моюка Учижима (Япония);

Камилла Рахимова — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

Диана Шнайдер — победитель квалификации (Q).

Первой сеяной турнира является американка Джессика Пегула. В первом круге она сыграет с Аранчей Рус из Нидерландов.

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла свою соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).