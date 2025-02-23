Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить призовых за победу в Дубае
Поделиться
14-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить $ 600 тысяч призовых за победу на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
— Денежный приз в размере 600 000 долларов
— Я до сих пор не знаю, чего хочу. Прямо сейчас я думаю о призе и чувствую, что у меня есть всё, чего я когда-либо хотела. Я уже достигла своей цели на этот год, выиграв титул, со мной путешествует моя семья, у меня хорошая команда… Я не знаю, что ещё мне нужно. Я чувствую себя счастливой, и это всё, чего я хочу» — приводит слова Мирры Punto de Break.
Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2025
-
11:34
-
11:24
-
11:10
-
10:50
-
10:34
-
10:28
-
09:52
-
00:32
- 22 февраля 2025
-
23:23
-
23:05
-
22:54
-
22:31
-
22:18
-
21:58
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:33
-
21:22
-
21:20
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:41
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:12