Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить призовых за победу в Дубае

14-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить $ 600 тысяч призовых за победу на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

— Денежный приз в размере 600 000 долларов

— Я до сих пор не знаю, чего хочу. Прямо сейчас я думаю о призе и чувствую, что у меня есть всё, чего я когда-либо хотела. Я уже достигла своей цели на этот год, выиграв титул, со мной путешествует моя семья, у меня хорошая команда… Я не знаю, что ещё мне нужно. Я чувствую себя счастливой, и это всё, чего я хочу» — приводит слова Мирры Punto de Break.

Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.