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Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить призовых за победу в Дубае

Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить призовых за победу в Дубае
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14-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева, рассказала, куда планирует потратить $ 600 тысяч призовых за победу на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Денежный приз в размере 600 000 долларов

— Я до сих пор не знаю, чего хочу. Прямо сейчас я думаю о призе и чувствую, что у меня есть всё, чего я когда-либо хотела. Я уже достигла своей цели на этот год, выиграв титул, со мной путешествует моя семья, у меня хорошая команда… Я не знаю, что ещё мне нужно. Я чувствую себя счастливой, и это всё, чего я хочу» — приводит слова Мирры Punto de Break.

Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

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