Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как ей помогло интервью Леброна Джеймса в финале в Дубае

Мирра Андреева рассказала, как ей помогло интервью Леброна Джеймса в финале в Дубае
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс помог ей в финальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае.

«Я слушала много интервью Леброна Джеймса, и он сказал, что легко быть уверенным в себе и играть хорошо, когда всё идёт своим чередом. Но что делает тебя чемпионом — это когда ты выкладываешься по полной, когда не чувствуешь себя на высоте. Именно это я и пыталась сделать», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Дубае Андреева обыграла датскую теннисистку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Материалы по теме
Фото
Мирра Андреева провела фотосессию с трофеем турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android