Мирра Андреева рассказала, как ей помогло интервью Леброна Джеймса в финале в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс помог ей в финальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае.

«Я слушала много интервью Леброна Джеймса, и он сказал, что легко быть уверенным в себе и играть хорошо, когда всё идёт своим чередом. Но что делает тебя чемпионом — это когда ты выкладываешься по полной, когда не чувствуешь себя на высоте. Именно это я и пыталась сделать», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Дубае Андреева обыграла датскую теннисистку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.