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Мирра Андреева: в финале были не очень приятные комментарии в мою сторону, это давило

Мирра Андреева: в финале были не очень приятные комментарии в мою сторону, это давило
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о колоссальной поддержке, которую получала во время победного для неё финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— На самом деле это было немного странно, потому что было очень много людей, которые меня поддерживали. Но, думаю, из-за того, что они сильно хотели меня поддержать, были такие, не очень приятные комментарии в мою сторону. Я знаю, что они пытались поддержать, но это, наоборот, не знаю, давило на меня, ведь я слышала, как люди говорили: «Давай, Мирра, борись! Ты всё можешь».

А я про себя думала: «Блин, конечно, я буду бороться, я играю в финале. Что вы от меня хотите? Конечно, я борюсь». Такие комментарии иногда вызывают у меня внутренний гнев, но в основном, конечно, было столько поддержки. На самом деле это было просто нереально, я чувствовала, будто играю дома. Больше чем половина стадиона были русскими или русскоговорящими, они поддерживали меня, это было просто невероятно.

— А что должны выкрикивать зрители, чтобы тебе точно понравилось?
— На самом деле, я ничего такого даже и не говорила. Пусть они что-то выкрикивают, чем просто молчат. Я принимаю всё, что есть. Лучше слышать поддержку и, может, какие-то не очень приятные комментарии в свою сторону, чем то, что тебя в принципе не поддерживают. Всё нормально. Я всех сразу прощаю, ничего страшного, — сказала Андреева на YouTube-канале BB Tennis.

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