Мирра Андреева: в финале были не очень приятные комментарии в мою сторону, это давило

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о колоссальной поддержке, которую получала во время победного для неё финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

— На самом деле это было немного странно, потому что было очень много людей, которые меня поддерживали. Но, думаю, из-за того, что они сильно хотели меня поддержать, были такие, не очень приятные комментарии в мою сторону. Я знаю, что они пытались поддержать, но это, наоборот, не знаю, давило на меня, ведь я слышала, как люди говорили: «Давай, Мирра, борись! Ты всё можешь».

А я про себя думала: «Блин, конечно, я буду бороться, я играю в финале. Что вы от меня хотите? Конечно, я борюсь». Такие комментарии иногда вызывают у меня внутренний гнев, но в основном, конечно, было столько поддержки. На самом деле это было просто нереально, я чувствовала, будто играю дома. Больше чем половина стадиона были русскими или русскоговорящими, они поддерживали меня, это было просто невероятно.

— А что должны выкрикивать зрители, чтобы тебе точно понравилось?

— На самом деле, я ничего такого даже и не говорила. Пусть они что-то выкрикивают, чем просто молчат. Я принимаю всё, что есть. Лучше слышать поддержку и, может, какие-то не очень приятные комментарии в свою сторону, чем то, что тебя в принципе не поддерживают. Всё нормально. Я всех сразу прощаю, ничего страшного, — сказала Андреева на YouTube-канале BB Tennis.