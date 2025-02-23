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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Мериде. Анна Калинская начнёт со второго круга

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Мериде. Анна Калинская начнёт со второго круга
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта. В основной сетке соревнований выступит одна россиянка — Анна Калинская (четвёртый номер посева). Во втором круге соревнований она встретится с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) — квалифаер (Q).

Первой сеяной турнира является американка Эмма Наварро. Во втором круге она поборется со Слоан Стивенс (США) или с квалифаером. Второй номер посева — Паула Бадоса из Испании — сыграет с Жаклин Кристиан (Румыния) или с Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия). Беатрис Хаддад Майя (3) — с победительницей встречи между Лулу Сун и Ребеккой Шрамковой.

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.

Календарь турнира в Мериде
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