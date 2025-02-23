«Это было ужасно». Мирра Андреева рассказала, какой стресс испытала от финала в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что испытывала невероятный стресс до и во время финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). За титул Мирра боролась с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«На самом деле это было просто ужасно. Столько нервов, сколько было вчера, я давно не испытывала. Вот три финала на WTA-турнирах, которые я играла, все они были просто самыми нервными матчами в моей жизни.

Честно говоря, я очень рада, что всё выглядит так, будто я такая расслабленная, что у меня всё хорошо. На самом деле я очень волновалась, и это волнение ударило в меня, когда мы уже шли на корт. Тогда я чувствовала, будто у меня начинают подкашиваться ноги, сердце падает в пятки. Я подумала: «Так, что это такое, что происходит? Всё, надо собраться!»

Мы над этим работали с моим психологом, я недавно с ней разговаривала, это мне немного помогло. Во время матча я открывала свой блокнотик, читала, что я там себе понаписала. В этом плане я собой очень горжусь, я справилась с давлением на очень хорошем уровне.

Моё сердце встало на место, только когда счёт стал 5:1 во втором сете. Я волновалась, когда счёт был 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Только вот на 5:1 меня чуть-чуть подотпустило. На самом деле обычно меня отпускает после двух-трёх геймов в матче. Иногда даже я в целом практически не волнуюсь и играю на все 100%. Но вчера меня не покидали мысли, что это финал, что это шанс взять титул… Все эти мысли начинали меня просто убивать, съедать изнутри. Поэтому было, конечно, непросто», — сказала Андреева на YouTube-канале BB Tennis.