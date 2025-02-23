Елена Веснина: победа Андреевой в Дубае дорогого стоит!

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Очень солидное выступление Мирры. Пройти такую сложную сетку и выиграть — дорогого стоит! Ценно, особенно в таком юном возрасте, когда тебе всего 17 лет. Очень круто побеждать на таком крупном турнире. Это говорит о многом. Мне всегда казалось, что Дубай — знаковый турнир для многих теннисистов. Так начинался подъём у некоторых великих игроков. Мирра находится на правильном пути», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале турнира Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.