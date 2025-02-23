Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина: победа Андреевой в Дубае дорогого стоит!

Елена Веснина: победа Андреевой в Дубае дорогого стоит!
Комментарии

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Очень солидное выступление Мирры. Пройти такую сложную сетку и выиграть — дорогого стоит! Ценно, особенно в таком юном возрасте, когда тебе всего 17 лет. Очень круто побеждать на таком крупном турнире. Это говорит о многом. Мне всегда казалось, что Дубай — знаковый турнир для многих теннисистов. Так начинался подъём у некоторых великих игроков. Мирра находится на правильном пути», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале турнира Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Материалы по теме
Мирра Андреева в победной речи в Дубае процитировала Снуп Догга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android