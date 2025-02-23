Мирра Андреева: постараюсь зайти в топ-5 мирового рейтинга на конец года

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла свои дальнейшие цели на сезон после завоевания титула чемпионки турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
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Напомним, Мирра Андреева в начале сезона заявляла, что её основной целью на год является дебют в топ-10 мирового рейтинга. Благодаря победе в Дубае россиянка уже реализовала эту задачу — с 24 февраля она станет девятой ракеткой мира.
«На самом деле я знала, что если выиграю [турнир в Дубае], то зайду в топ-10 и буду девятой. Не думала, какую цель поставить для себя на конец года. Сейчас февраль, а я уже в топ-10, думаю: «Ничего себе!» Буду стараться зайти в топ-5, знаю, что будет непросто, разница в очках минимальная. Вероятно, если я выиграю ещё один турнир, то поднимусь на одну позицию, если два — может, вообще не поднимусь ни на одну позицию. Потому это будет в два раза сложнее. Но я постараюсь зайти в топ-5 на конец года», — сказала Андреева на YouTube-канале BB Tennis.
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