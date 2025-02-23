Веснина: Рублёв наконец-то вытащил себя из психологической ямы

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о текущем состоянии соотечественника Андрея Рублёва, который ранее завоевал титул чемпиона турнира ATP-500 в Дохе (Катар).

«Андрей наконец-то вытащил себя из психологической ямы. Он смог преодолеть трудности за счёт того, что он боец, нашёл пути, как вернуть себя в хорошее состояние. Андрей — большой молодец. Многие его ругали, писали в прессе, что Андрей не выйдет на свой уровень. Но люди просто не понимают, что у человека есть какие-то проблемы как физические, так и психологические, с которыми надо справляться. На это нужно время.

Андрей — молодец! Несмотря на то что сезон у него не задался, игра была хорошей. Видели его матчи, но так бывает, что играешь хорошо, а на данный момент твой соперник чуть лучше тебя. Это надо пережить и пройти. Не многие это могут сделать, однако у Андрея получилось. Очень рада за него, поздравляю его и Мирру с такими красивыми победами. Для российского тенниса вчера был лучший день за долгое время!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.