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Веснина: Рублёв наконец-то вытащил себя из психологической ямы

Веснина: Рублёв наконец-то вытащил себя из психологической ямы
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о текущем состоянии соотечественника Андрея Рублёва, который ранее завоевал титул чемпиона турнира ATP-500 в Дохе (Катар).

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Андрей наконец-то вытащил себя из психологической ямы. Он смог преодолеть трудности за счёт того, что он боец, нашёл пути, как вернуть себя в хорошее состояние. Андрей — большой молодец. Многие его ругали, писали в прессе, что Андрей не выйдет на свой уровень. Но люди просто не понимают, что у человека есть какие-то проблемы как физические, так и психологические, с которыми надо справляться. На это нужно время.

Андрей — молодец! Несмотря на то что сезон у него не задался, игра была хорошей. Видели его матчи, но так бывает, что играешь хорошо, а на данный момент твой соперник чуть лучше тебя. Это надо пережить и пройти. Не многие это могут сделать, однако у Андрея получилось. Очень рада за него, поздравляю его и Мирру с такими красивыми победами. Для российского тенниса вчера был лучший день за долгое время!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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