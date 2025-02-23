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Стало известно, сколько призовых заработала Мирра Андреева за победу в Дубае

Стало известно, сколько призовых заработала Мирра Андреева за победу в Дубае
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14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева заработала $ 597 тыс. (около 53 млн рублей) за победу на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В финальном матче Мирра Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, обыграла 38-ю ракетку мира, 22-летнюю датскую теннисистку Клару Таусон, со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, победившей на турнире категории WTA-1000. Это второй титул WTA россиянки в карьере. В обновлённом рейтинге WTA после турнира в Дубае Андреева станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-10 (как девятая ракетка мира).

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