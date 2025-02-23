Стала известна сетка турнира ATP-500 в Акапулько, где сыграют Зверев, Рууд и Руне

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 24 февраля по 1 марта. В основной сетке соревнований не заявлен ни один россиянин.

Первым сеяным является немец Александр Зверев. В первом круге соревнований он встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Второй номер посева — норвежец Каспер Рууд сыграет с Артуром Риндеркнешем из Франции. Хольгер Руне (4) сразится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Действующем чемпионом соревнований в Акапулько является австралийский теннисист Алекс де Минор. В прошлогоднем финале он обыграл Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.