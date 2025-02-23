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Веснина объяснила, чем «тысячники» отличаются от других турниров WTA

Веснина объяснила, чем «тысячники» отличаются от других турниров WTA
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объяснила, чем «тысячники» отличаются от других турниров WTA.

«Честно, не знала до вчерашнего дня, что я была последней. На таких турнирах главное отличие — состав. На них самые сильные, топ-10. Для того, чтобы выиграть турнир, надо обыграть, как минимум, третью, четвёртую и первую ракетки мира. Так получилось у меня на Индиан-Уэллсе-2017 — четыре из шести побед были над игроками из топ-10. Это самый высокий уровень турнира и участников. За счёт этого сложно выиграть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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