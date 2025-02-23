Евгений Кафельников высказался о победе Андрея Рублёва на турнире ATP-500 в Дохе

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе 10-й ракетки мира Андрея Рублёва на турнире ATP-500 в Дохе (ОАЭ). В финале он обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

«Почему я должен удивляться победе Рублёва на турнире в Дохе? Я не удивлён. Конечно, рад его успехам, как и все мы. Все хотят, чтобы у него всё было хорошо, чтобы он доставлял радость болельщикам. Очень надеюсь, что в психологическом плане эта победа придаст Рублёву уверенности», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.