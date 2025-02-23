Павел Котов не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае

Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в основную сетку турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале квалификации он уступил французу Кантену Алису со счётом 6:7 (3:7), 5:7.

В рамках встречи Котов 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и заработал три брейк-пойнта. На счету Алиса 11 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.