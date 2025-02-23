Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: Мирра Андреева — ориентир, на который хочется равняться

Веснина: Мирра Андреева — ориентир, на который хочется равняться
Комментарии

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о результатах 14-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

«У девочек всегда была хорошая конкуренция. Мы росли и смотрели друг на друга, старались быть лучше, чем твоя соперница. Мирра для многих юных и начинающих девочек является примером. Андреева — ориентир, на который хочется равняться, смотреть, как она играет, борется и прогрессирует, несмотря на её возраст», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Так начинался подъём у многих великих игроков». Веснина — о триумфе Мирры и Рублёва
Эксклюзив
«Так начинался подъём у многих великих игроков». Веснина — о триумфе Мирры и Рублёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android