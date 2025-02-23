Веснина: Мирра Андреева — ориентир, на который хочется равняться

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о результатах 14-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

«У девочек всегда была хорошая конкуренция. Мы росли и смотрели друг на друга, старались быть лучше, чем твоя соперница. Мирра для многих юных и начинающих девочек является примером. Андреева — ориентир, на который хочется равняться, смотреть, как она играет, борется и прогрессирует, несмотря на её возраст», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».