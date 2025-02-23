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Джимми Коннорс: не знаю, сможет ли теннис выдержать отстранение Синнера

Джимми Коннорс: не знаю, сможет ли теннис выдержать отстранение Синнера
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Победитель восьми турниров «Большого шлема», американский теннисист Джимми Коннорс высказался о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера.

«Я не думаю, что теннис нуждается в этом. Этому спорту нужно что-то, что выведет его на новый уровень и продвинет его вперёд для будущих поколений и молодежи.

В прошлом ВАДА доказало, что не боится поражать игроков с низким рейтингом и исключать их из игры, но я не знаю, сможет ли теннис выдержать отстранение лучшего игрока.

За последние 18 месяцев Синнер доминировал и играл в захватывающий теннис, отличный как для своей карьеры, так и для тенниса.Жаль, что Янник и то, что он сделал, испачкались таким образом», — приводит слова Коннорса Ubitennis со ссылкой на эфир его подкаста.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде. К официальным тренировкам итальянец сможет приступить с 13 апреля, а участвовать в турнирах — с 5 мая.

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