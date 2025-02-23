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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Сантьяго, где выступят Шевченко, Серундоло и Табило

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Сантьяго, где выступят Шевченко, Серундоло и Табило
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина.

Первым сеяным соревнований является аргентинец Франсиско Серундоло. Во втором круге он сыграет с победителем матча Янник Ханфман (Германия) — Факундо Диас Акоста (Аргентина). Второй сеяный — Алехандро Табило из Чили встретится с Федерико Кория (Аргентина) или Томас Барриос-Вера (Чили). Себастьян Баэс (3) поборется с Франсиско Комесанья (Аргентина) или квалифаером.

Казахстанский теннисист Александр Шевченко в первом круге встретится с Мариано Навоне из Аргентины.

Действующим чемпионом турнира в Сантьяго является Себастьян Баэс. В прошлогоднем финале он обыграл Алехандро Табило со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

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