Веснина: сложно выступать в паре, одной и в миксте, но хотелось использовать свои шансы

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением об одновременном выступлении в паре, одиночке и в миксте.

«Было очень сложно выступать в паре, одной и в миксте! В приоритете всегда были крупные турниры — турниры «Большого шлема» и «Мастерсы». На других турнирах в парные соревнования не заявлялась и играла только в одиночных разрядах. Когда у тебя есть хорошая напарница, с которой рассчитываешь на победу, а не просто на участие, хочется использовать свой шанс по максимуму — если не получилось в одиночном, попробую шансы в паре. Безумно сложно, но ко всему привыкаешь. Всё натренировывается. Тут всё зависит от твоих мотивации и желания побеждать. Ну и от здоровья, конечно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Читайте полное интервью с Еленой Весниной на «Чемпионате»: