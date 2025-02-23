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Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-500 в Акапулько из-за травмы живота

Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-500 в Акапулько из-за травмы живота
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Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) из-за травмы живота.

«Очень жаль, что в этом году мне придётся отказаться от участия в Акапулько. У меня травма живота, полученная за неделю до Далласа. Я играл через травму, надеясь, что станет лучше, потому что некоторые части моей игры были и остаются без боли.

Сейчас ситуация не улучшилась, и мне обидно играть, когда знаю, что не могу делать это на 100%, и избегаю определённых ударов или просто бью не так, как обычно, чтобы избежать боли. Акапулько всегда был одним из моих любимых соревнований, и мне очень жаль, что я подвёл этот турнир. Надеюсь, что эта неделя, отведённая на отдых и реабилитацию, поможет мне вскоре вернуться на 100%», — написал Фриц в социальных сетях.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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