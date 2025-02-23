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Адвокат Синнера заявил, что ему было тяжело уговорить Янника на соглашение с ВАДА

Адвокат Синнера заявил, что ему было тяжело уговорить Янника на соглашение с ВАДА
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Джейми Сингер, адвокат первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, что ему было тяжело уговорить Синнера на соглашение с ВАДА.

«Когда я говорил: «Ну, слушай, может, нам стоит согласиться на три месяца?» — он отвечал: «Ну, зачем нам это делать, если первый независимый трибунал решил, что запрета не было вообще, зачем мне соглашаться на три месяца сейчас?»

Мой совет был таким: «Никогда не знаешь, что произойдёт на слушаниях, мы знаем, что ВАДА настаивает на годе отстранения, если мы не примем их предложение, то они пойдут в суд и будут добиваться этого, и кто знает, что могут сделать эти трое судей. Так что возможность трёх месяцев, на мой взгляд, была хорошей», — приводит слова Сингера BBC.

Напомним, Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Он пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде. К официальным тренировкам итальянец сможет приступить с 13 апреля, а участвовать в турнирах — с 5 мая.

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