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Веснина рассказала, стоит ли Андреевой продолжать выступать в парном разряде

Веснина рассказала, стоит ли Андреевой продолжать выступать в парном разряде
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала, стоит ли Мирре Андреевой продолжать выступать в парном разряде.

«Думаю, Мирра сама знает своё физическое состояние. Иногда пара очень помогает, как дополнительная тренировка. Если у неё есть силы и нет никаких серьёзных травм, то пара не отнимет много сил. Если физически готова, то можешь играть в одиночном и парном разрядах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир категории WTA-500 в Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

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