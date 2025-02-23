Стало известно, что написала Мирра Андреева в своём дневнике перед финалом турнира в Дубае
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сделала заметки в своём личном дневнике перед финалом турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
«Ты всё можешь! У тебя всё получится! Я в тебя верю! Играй больше через лево, она больше играет кроссами. Не любит двигаться, но может шарахнуть и попасть», — записала Андреева в своём личном дневнике.
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2025
-
17:49
-
17:37
-
17:31
-
17:22
-
17:13
-
16:15
-
16:13
-
16:04
-
15:44
-
15:15
-
14:50
-
14:48
-
14:38
-
14:15
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
13:32
-
13:23
-
12:50
-
12:45
-
12:31
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:44
-
11:34
-
11:24
-
11:10
-
10:50
-
10:34
-
10:28
-
09:52
-
00:32
- 22 февраля 2025
-
23:23