Стало известно, что написала Мирра Андреева в своём дневнике перед финалом турнира в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сделала заметки в своём личном дневнике перед финалом турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«Ты всё можешь! У тебя всё получится! Я в тебя верю! Играй больше через лево, она больше играет кроссами. Не любит двигаться, но может шарахнуть и попасть», — записала Андреева в своём личном дневнике.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).