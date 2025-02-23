Циципас: пытался медитировать утром, но мозг крутил мои позорные моменты с 2004 года

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что с ним произошёл неприятный момент во время утренней медитации.

«Пытался медитировать утром, но мозг постоянно крутил документалку о моих позорных моментах с 2004 года», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). В матче первого круга он со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (5:7) проиграл 73-й ракетке мира из Сербии Хамаду Меджедовичу. Ранее греческий теннисист провально выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025.