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Камельзон: мы на Мирру Андрееву не очень влияем, но она играет за Россию

Камельзон: мы на Мирру Андрееву не очень влияем, но она играет за Россию
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«У Мирры своя команда, и мы на неё не очень влияем, но она играет за Россию, и у неё русский паспорт. Сейчас у неё ещё будет повышаться рейтинг, и, видимо, она уже будет в десятке. Мирра – вдумчивая спортсменка, в 17 лет она уже хорошо работает своей головой. Голова у неё светлая. Физическое здоровье ей ни у кого не занимать, и техника у Мирры хорошая, подходит под современный теннис. Поэтому всё справедливо», – приводит слова Камельзона Metaratings.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

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