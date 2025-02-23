Камельзон: мы на Мирру Андрееву не очень влияем, но она играет за Россию

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
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«У Мирры своя команда, и мы на неё не очень влияем, но она играет за Россию, и у неё русский паспорт. Сейчас у неё ещё будет повышаться рейтинг, и, видимо, она уже будет в десятке. Мирра – вдумчивая спортсменка, в 17 лет она уже хорошо работает своей головой. Голова у неё светлая. Физическое здоровье ей ни у кого не занимать, и техника у Мирры хорошая, подходит под современный теннис. Поэтому всё справедливо», – приводит слова Камельзона Metaratings.
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).
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