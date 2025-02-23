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Мария Шарапова опубликовала фото сына с теннисной ракеткой

Мария Шарапова опубликовала фото сына с теннисной ракеткой
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала фото прогулки с сыном на своей странице в социальных сетях. Двухлетний Теодор делает первые шаги в теннисе.

Фото: страница шараповой в социальных сетях

«Это продолжалось меньше минуты. Думаю, я буду играть сама с собой», — написала Шарапова.

Напомним, Шарапова и её возлюбленный британский миллионер Алекс Гилкс впервые стали родителями в июле 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.

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