Клара Таусон опубликовала пост после поражения от Мирры Андреевой в финале турнира в Дубае

Датская теннисистка 38-я ракетка мира Клара Таусон опубликовала пост после поражения в финальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 6:7 (1:7), 1:6 она уступила россиянке Мирре Андреевой.

«Не тот трофей, о котором мы мечтали, но это была потрясающая неделя в Дубае. Первый финал категории WTA-1000, и, надеюсь, не последний», — написала Таусон на своей странице в социальных сетях.

Во время игры Таусон испытывала проблемы со здоровьем, держась за поясницу. Отметим, что Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.