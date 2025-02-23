«Всё стало быстрее». Де Минор — об изменениях в мужском теннисе

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал об изменениях в туре. Спортсмен заявил, что за последние годы теннис соперников стал более быстрым.

«Думаю, сейчас растёт скорость ударов. Люди сильнее бьют по мячу. Немного теряется вариативность, которая была в матчах с такими игроками, как, например, Роджер Федерер. Всё становится более быстрым из-за технологий, ракеток, мячей. Я почти уверен, что средняя скорость ударов выросла с тех пор, как я пришёл в тур. Всё стало немного быстрее. Времени на то, чтобы что-то сообразить, стало меньше.

Раньше были игроки как Рафа, который феерично крутил мяч. У его ударов была тяжесть, траектория. Это абсолютно другие удары, но было хотя бы время на подумать. Ты мог сыграть по-разному. Сейчас кажется, что мяч летит очень быстро и мощно. Мне как игроку приходится адаптироваться и находить способы бить немного сильнее, просто чтобы адаптироваться. Адаптируйся или умри», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.