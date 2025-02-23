Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всё стало быстрее». Де Минор — об изменениях в мужском теннисе

«Всё стало быстрее». Де Минор — об изменениях в мужском теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал об изменениях в туре. Спортсмен заявил, что за последние годы теннис соперников стал более быстрым.

«Думаю, сейчас растёт скорость ударов. Люди сильнее бьют по мячу. Немного теряется вариативность, которая была в матчах с такими игроками, как, например, Роджер Федерер. Всё становится более быстрым из-за технологий, ракеток, мячей. Я почти уверен, что средняя скорость ударов выросла с тех пор, как я пришёл в тур. Всё стало немного быстрее. Времени на то, чтобы что-то сообразить, стало меньше.

Раньше были игроки как Рафа, который феерично крутил мяч. У его ударов была тяжесть, траектория. Это абсолютно другие удары, но было хотя бы время на подумать. Ты мог сыграть по-разному. Сейчас кажется, что мяч летит очень быстро и мощно. Мне как игроку приходится адаптироваться и находить способы бить немного сильнее, просто чтобы адаптироваться. Адаптируйся или умри», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв могут сыграть в финале «пятисотника» в Дубае. Турниры недели
Медведев и Рублёв могут сыграть в финале «пятисотника» в Дубае. Турниры недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android