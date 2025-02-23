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«Играла с огромной дырой». Андреева призналась, что из-за суеверия не меняла форму в Дубае

«Играла с огромной дырой». Андреева призналась, что из-за суеверия не меняла форму в Дубае
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём суеверии на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я провела весь турнир с дыркой на юбке. Честно говоря, я взяла только одну белую юбку на этот турнир, потому что думала, что не буду в ней играть и буду менять образы, но продолжала выигрывать. Я постирала её один раз, второй и на третий заметила сбоку небольшую дырочку. Решила, что буду теперь стирать аккуратно. Так что последние три или четыре матча я играла с этой огромной дырой на юбке», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере.

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