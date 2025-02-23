Джек Дрейпер обратился к Андрею Рублёву в своём посте с итогами турнира в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер подвёл итоги своего выступления на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В матче за титул он уступил россиянину Андрею Рублёву со счётом 5:7, 7:5, 1:6.

«Горжусь своими выступлениями в Дохе на этой неделе. Андрей, поздравляю с удивительной победой, ты этого заслуживаешь!» — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Рублёв становился чемпионом Дохи-2020. Тогда в финале он обыграл француза Корентена Муте.

Отметим, что в этом же посте Джек Дрейпер объявил о том, что снялся с турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Британский теннисист решил выделить время на восстановление.