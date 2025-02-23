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Джек Дрейпер обратился к Андрею Рублёву в своём посте с итогами турнира в Дохе

Джек Дрейпер обратился к Андрею Рублёву в своём посте с итогами турнира в Дохе
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16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер подвёл итоги своего выступления на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В матче за титул он уступил россиянину Андрею Рублёву со счётом 5:7, 7:5, 1:6.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Горжусь своими выступлениями в Дохе на этой неделе. Андрей, поздравляю с удивительной победой, ты этого заслуживаешь!» — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Рублёв становился чемпионом Дохи-2020. Тогда в финале он обыграл француза Корентена Муте.

Отметим, что в этом же посте Джек Дрейпер объявил о том, что снялся с турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Британский теннисист решил выделить время на восстановление.

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