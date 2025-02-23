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Татьяна Прозорова обыграла Оксану Селехметьеву в матче квалификации турнира в Остине

Татьяна Прозорова обыграла Оксану Селехметьеву в матче квалификации турнира в Остине
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Российская теннисистка 152-я ракетка мира Оксана Селехметьева проиграла соотечественнице Татьяне Прозоровой (176-й номер рейтинга) в матче за выход в финал квалификации турнира WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Матч завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу Прозоровой.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету Прозоровой ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и шесть выигранных брейк-пойнтов из восьми. Селехметьева два раза сделала эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12.

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В основной сетке соревнований выступят три российские теннисистки — Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

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