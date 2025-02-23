«Она даже вывела Швёнтек из себя». Петрова — о выступлении Андреевой на турнире в Дубае

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова оценила выступление 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«Победа в Дубае — это большое достижение для Мирры. Это непростой турнир, где собрались все топовые игроки, и теперь начался новый этап в её карьере. Мне очень понравился матч против Иги Швёнтек. Она даже вывела соперницу из себя. Андреева смогла удержать концентрацию и на полуфинал против Рыбакиной, хотя игра там складывалась уже не так хорошо, но Мирра проявила стойкий бойцовский характер. В финале была теннисистка не из топ-10, и Андреева понимала, что это шанс взять титул, и она справилась с задачей», — приводит слова Петровой ТАСС.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).