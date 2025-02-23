Эмму Радукану заметили в слезах в аэропорту Лондона — источник

61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану была замечена в слезах в аэропорту Хитроу (Лондон). Фото спортсменки опубликовал источник Sportskeeda. Причина подавленного настроения Радукану неизвестна.

Ранее Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга с 17-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой на турнире категории в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неназванный мужчина подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «причинило ей беспокойство».

Радукану сняла официальные обвинения с этого человека. Однако правоохранительные органы всё равно запретили мужчине посещать турнир категории WTA-1000 в Дубае, а также приближаться к Эмме.