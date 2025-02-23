Серена Уильямс и Дэвид Бекхэм встретились на матче «Интер Майами»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс получила именную футболку «Интер Майами» из рук бывшего футболиста мадридского «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, который является совладельцем клуба из США.

Фото: Интер Майами

Уильямс и Бекхэм встретились на арене «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида), где проходил матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Серена Уильямс завершила карьеру в 2022 году. Она выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.