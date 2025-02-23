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Фото: Даниил Медведев с женой на ужине в Дубае

Фото: Даниил Медведев с женой на ужине в Дубае
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поужинал с женой Дарьей в Дубае в преддверии турнира ATP-500. Супруга спортсмена опубликовала фото на свой странице в социальных сетях.

Фото: страница Дарьи Медведевой в социальных сетях

Соперником Медведева в первом круге «пятисотника» в Дубае стал представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Турнир пройдёт с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом является француз Уго Умбер, который в 2024 году в матче за титул оказался сильнее Александра Бублика из Казахстана.

У Даниила и Дарьи две дочери. Впервые они стали родителями в октябре 2022 года. Вторую беременность, как и первую, пара скрывала.

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